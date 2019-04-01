Українці не змогли забрати близько 13% нарахованих для виплати через Ощадбанк субсидій готівкою.
Дивися повний текст Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:51
Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку
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Дивися повний текст Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:51
И это те кто рассказывает как сейчас жить хорошо и ничего менять не нужно, а то путин нападе.
Ну не могу я этого понять. Жить в полном дерьме и ничего не менять. Зато стабильность. Стабильно в дерьме.
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