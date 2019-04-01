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Пояснили, чому українці не
забрали субсидію з Ощадбанку

Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:51

Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку

Пропонуємо до обговорення:
Українці не змогли забрати близько 13% нарахованих для виплати через Ощадбанк субсидій готівкою.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:51

И это те кто рассказывает как сейчас жить хорошо и ничего менять не нужно, а то путин нападе.
Ну не могу я этого понять. Жить в полном дерьме и ничего не менять. Зато стабильность. Стабильно в дерьме.
p_a_l
 
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