Загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції у першому кварталі 2019 року становив 6,3 млрд грн.
Дивися повний текст Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3 мільярда.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:21
Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3 мільярда.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:21
Пополнила бюджет, и экономический эффект - это абсолютно разные категории.
Где деньги? Вероятно - денег нет. И как может незаконное формирование работать?
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