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Податкова міліція з початку
року поповнила бюджет на 6,3...

Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:21

Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції у першому кварталі 2019 року становив 6,3 млрд грн.

Дивися повний текст Податкова міліція з початку року поповнила бюджет на 6,3 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 14:21

Пополнила бюджет, и экономический эффект - это абсолютно разные категории.
Где деньги? Вероятно - денег нет. И как может незаконное формирование работать?
zloy_ukr
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