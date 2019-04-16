|
|
Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія), що раніше закрила два рейси зі Львова, вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія) з 18 квітня.
Дивися повний текст Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88479
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18
|1146
|
|
|8
|389
|
П'ят 19 кві, 2019 10:21
sasch
|
|6
|292
|