RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Італійський лоукостер відкриває
новий рейс з України до Риму

Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:05

Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія), що раніше закрила два рейси зі Львова, вирішила відкрити рейси з Одеси до Риму (аеропорт "Фьюмічіно", Італія) з 18 квітня.

Дивися повний текст Італійський лоукостер відкриває новий рейс з України до Риму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія заборонила експорт бензину до України 1, 2
R2 » Чет 18 кві, 2019 13:47
18 1146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 15:36
Волгарь
З'явився новий рейтинг найбагатших людей України
R2 » Вів 16 кві, 2019 11:58
8 389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 10:21
sasch
Показали новий електричний позашляшовик Renault (фото)
R2 » Чет 18 кві, 2019 03:49
6 292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2019 20:23
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.