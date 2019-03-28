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"Межигір'я" заборгувало 13,6
млн гривень за електрику

"Межигір'я" заборгувало 13,6 млн гривень за електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:19

"Межигір'я" заборгувало 13,6 млн гривень за електрику

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба постачальника.

Дивися повний текст \"Межигір'я\" заборгувало 13,6 млн гривень за електрику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:19

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Igorten
 
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