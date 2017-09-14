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Пеня повертається: скільки
українці з травня будуть платити

Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:38

Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити

Пропонуємо до обговорення:
Пеню почнуть нараховувати з 21 травня.

Дивися повний текст Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:38

У людей аванс после 25 и пенсии много выдают после 20 числа !!

КАКОЙ де*** ГОТОВИЛ ЭТОТ ЗАКОН!!
mixail956
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:40

Re: Пеня повертається: скільки українці з травня будуть плат

Идея отличная, а вот как оно будет....
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:43

Отказываюсь пускать проверяющих без мотивированного решения суда,и готов чтобы мне отрезали наконец центральное отопление.
LuckyG
 
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