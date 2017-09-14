Пеню почнуть нараховувати з 21 травня.
Дивися повний текст Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:38
Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пеня повертається: скільки українці з травня будуть платити.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:38
У людей аванс после 25 и пенсии много выдают после 20 числа !!
КАКОЙ де*** ГОТОВИЛ ЭТОТ ЗАКОН!!
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:40
Re: Пеня повертається: скільки українці з травня будуть плат
Идея отличная, а вот как оно будет....
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:43
Отказываюсь пускать проверяющих без мотивированного решения суда,и готов чтобы мне отрезали наконец центральное отопление.
|