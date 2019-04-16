Останній термін подачі тендерних пропозицій - 20 травня 2019 року. Старт аукціону запланований на 25 червня.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" заплатить майже мільярд за сервіс тепловозів \"Тризуб\".
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:53
"Укрзалізниця" заплатить майже мільярд за сервіс...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" заплатить майже мільярд за сервіс тепловозів \"Тризуб\".
Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:53
Ау, зрадофилы? Кто рассказывал, что сервис этих тепловозов будет в Америке (или РФ, ха), а не в Украине?
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