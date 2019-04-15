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Оскаржити російську заборону
на експорт нафтопродуктів...

Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 16:56

Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів...

Пропонуємо до обговорення:
У Світовій організації торгівлі не вийде оскаржити торгове ембарго з боку Росії - вважає експерт

Дивися повний текст Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів не вийде - думка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 16:56

Т.е. этой ответки на 10 апреля мало. Надо добавить.
Skypups
 
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