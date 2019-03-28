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Міжбанк: общество взрослеет?

Міжбанк: общество взрослеет?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 17:40

Міжбанк: общество взрослеет?

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця пройшла на диво досить спокійно, як для останнього робочого дня перед виборами і такими довгоочікуваними дебатами двох кандидатів на президентський пост.

Дивися повний текст Міжбанк: общество взрослеет?.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 17:40

На межбанке торгует не общество. По крайней мере, в том понимании, которое вкладывается в заголовок. Общество бежит в обменки, и вот курс налички показывает небольшую такую панику :)
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