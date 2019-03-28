П'ятниця пройшла на диво досить спокійно, як для останнього робочого дня перед виборами і такими довгоочікуваними дебатами двох кандидатів на президентський пост.
Дивися повний текст Міжбанк: общество взрослеет?.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 17:40
Міжбанк: общество взрослеет?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: общество взрослеет?.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 17:40
На межбанке торгует не общество. По крайней мере, в том понимании, которое вкладывается в заголовок. Общество бежит в обменки, и вот курс налички показывает небольшую такую панику :)
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