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Аеропорт Бориспіль тестує
запуск багаторівневого...

Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:08

Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт Бориспіль почав тестування першої черги багаторівневого паркінгу біля терміналу D.

Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого паркінгу біля терміналу D.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:08

всего то прошло 7 лет как он должен был работать к Евро-2012 :)

P.S. если безграмотные авторы не в курсе, то выражение цен в евро - это грубое нарушение закона...
Cler
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