Міжнародний аеропорт Бориспіль почав тестування першої черги багаторівневого паркінгу біля терміналу D.
Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого паркінгу біля терміналу D.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:08
Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тестує запуск багаторівневого паркінгу біля терміналу D.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:08
всего то прошло 7 лет как он должен был работать к Евро-2012 :)
P.S. если безграмотные авторы не в курсе, то выражение цен в евро - это грубое нарушение закона...
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