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Україна хоче залучити Boeing до проектів з оновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:17
Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зустрівся з директором з питань оборони і космічної безпеки компанії Boeing Стенлі Прусінскі. На переговорах вони обговорили співпрацю між українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу та космічної галузі з компанією Boeing.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 20:18
ДП Антонов как я понял керманычи распилили вслед за Южмашем уже под ноль??
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Джон
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Пон 15 кві, 2019 17:18
сова