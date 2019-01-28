Підрозділи Державної міграційної служби України видаватимуть ID-картки громадянам 20 та 21 квітня.
Дивися повний текст Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у день виборів.
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Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:08
Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у день виборів.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:09
А коли видачу id-карт було припинено, щоб 20-21 квітня її відновлювати? Ні в інформації на сайті МВС, ні в інформації першоджерела - Державної міграційної служби України - ні слова ні про яке відновлення. До речі, в джерелі новини - УКРІНФОРМ - такий заголовок уже замінено
Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:11
Крім того, на мою думку, не варто плутати міграційна службу з митною. Відповідно, рочійською мовою миграционную з таможенной (у вас у тексті - ГТСУ)
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