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Видачу ID-карток поновлять на
два дні - напередодні та у...

Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:08

Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у...

Пропонуємо до обговорення:
Підрозділи Державної міграційної служби України видаватимуть ID-картки громадянам 20 та 21 квітня.

Дивися повний текст Видачу ID-карток поновлять на два дні - напередодні та у день виборів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:09

А коли видачу id-карт було припинено, щоб 20-21 квітня її відновлювати? Ні в інформації на сайті МВС, ні в інформації першоджерела - Державної міграційної служби України - ні слова ні про яке відновлення. До речі, в джерелі новини - УКРІНФОРМ - такий заголовок уже замінено
lovely_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:11

Крім того, на мою думку, не варто плутати міграційна службу з митною. Відповідно, рочійською мовою миграционную з таможенной (у вас у тексті - ГТСУ)
lovely_ua
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