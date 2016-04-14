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Зеленский назвал террористов
и оккупантов повстанцами

Зеленский назвал террористов и оккупантов повстанцами
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 22:11

Зеленский назвал террористов и оккупантов повстанцами

И читал по бумажке, значит, это не оговорка, а заранее подготовленная позиция. А что, приехали в соседнюю страну на танках и... "восстали".


hxbbgaf
 
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