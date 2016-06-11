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Судьи превращаются
в коллаборантов

Судьи превращаются в коллаборантов
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 07:55

Судьи превращаются в коллаборантов

Да, зеля еще не пришел к власти, а судьи-кто уже превратились в коллаборантов.
Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить 5 млн рублей российскому "МиГ"
https://focus.ua/ukraine/426953-ukrains ... u-mig.html
hxbbgaf
 
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