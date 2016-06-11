|
|
Судьи превращаются в коллаборантов
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 20 кві, 2019 07:55
Да, зеля еще не пришел к власти, а судьи-кто уже превратились в коллаборантов.
Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить 5 млн рублей российскому "МиГ"https://focus.ua/ukraine/426953-ukrains ... u-mig.html
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20425
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2008 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1441
|
|
|1
|2148
|