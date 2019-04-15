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Експерт оцінив вплив на Україну
"нафтової" заборони Кремля

Експерт оцінив вплив на Україну "нафтової" заборони Кремля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 10:14

Експерт оцінив вплив на Україну "нафтової" заборони Кремля

Пропонуємо до обговорення:
Результати заборони на імпорт нафти до України неприємно здивують російську владу. Таку думку висловив відомий підприємець, що працює в нафтогазовій сфері, Леонід Косянчук, оцінюючи заборону на ввезення в Україну російської нафти і нафтопродуктів, яка вводиться Кремлем з 1 червня.

Дивися повний текст Експерт оцінив вплив на Україну \"нафтової\" заборони Кремля.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 10:14

Из Литвы давайте, там качество просто бомба. У меня на заправках разлетался как горячие пирожки.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 10:27

Это путен мстит, за то, что украинцы пробрасывают его кандидата
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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