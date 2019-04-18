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НБУ повідомили, як рішення щодо
Приватбанку може вдарити...

НБУ повідомили, як рішення щодо Приватбанку може вдарити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 13:42

НБУ повідомили, як рішення щодо Приватбанку може вдарити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ повідомили, як рішення щодо Приватбанку може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 13:42

Ничего не поменяется. Обычная провокация перед выборами.
zloy_ukr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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