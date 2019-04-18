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НБУ повідомили, як рішення щодо Приватбанку може вдарити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 кві, 2019 13:42
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Додано: Суб 20 кві, 2019 13:42
Ничего не поменяется. Обычная провокация перед выборами.
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zloy_ukr
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