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Українців поменшало на 50 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 кві, 2019 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість населення України за підсумками лютого скоротилася до 42,102 млн осіб. Для порівняння, роком раніше цей показник був на 244 тисячі більше. Такі дані наводить Державна служба статистики у своєму звіті.
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Додано: Суб 20 кві, 2019 13:57
Чого це петро на стадіоні не кричав про це своє досягнення?
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sena_2008atp
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Додано: Суб 20 кві, 2019 14:59
sena_2008atp написав:
Чого це петро на стадіоні не кричав про це своє досягнення?
Так і знав, що хтось в цьому звинуватить Порошенка. Певно, на вашу думку, президент має ходити по хатах та запліднювати жінок?
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