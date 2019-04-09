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Українців поменшало
на 50 тисяч

Українців поменшало на 50 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 13:57

Українців поменшало на 50 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість населення України за підсумками лютого скоротилася до 42,102 млн осіб. Для порівняння, роком раніше цей показник був на 244 тисячі більше. Такі дані наводить Державна служба статистики у своєму звіті.

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Чого це петро на стадіоні не кричав про це своє досягнення?
sena_2008atp
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  sena_2008atp написав:Чого це петро на стадіоні не кричав про це своє досягнення?

Так і знав, що хтось в цьому звинуватить Порошенка. Певно, на вашу думку, президент має ходити по хатах та запліднювати жінок?
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