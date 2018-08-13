Disney Research і Rutgers розробили нейромережу, яка може створити грубу розкадровку і відео за текстовим сценарієм
Дивися повний текст ШІ створює мультфільми.
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Додано: Суб 20 кві, 2019 19:52
ШІ створює мультфільми
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Дивися повний текст ШІ створює мультфільми.
Додано: Суб 20 кві, 2019 19:52
От сам пусть их и смотрит..
У пенсов вместо мозга телевизор, среднее поколение - коллективный разим в фейсбуках..
детишек решили спихнуть на воспитание доброй "тете Скайнет"))..
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