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ШІ створює мультфільми

ШІ створює мультфільми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 19:52

ШІ створює мультфільми

Пропонуємо до обговорення:
Disney Research і Rutgers розробили нейромережу, яка може створити грубу розкадровку і відео за текстовим сценарієм

Дивися повний текст ШІ створює мультфільми.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 19:52

От сам пусть их и смотрит..
У пенсов вместо мозга телевизор, среднее поколение - коллективный разим в фейсбуках..
детишек решили спихнуть на воспитание доброй "тете Скайнет"))..
Джон
 
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