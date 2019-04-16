Новий позашляховик УАЗа, який замінить "Патріот", збереже його класичну рамну конструкцію. Але саму раму повністю модернізують.
Дивися повний текст УАЗ обіцяє здивувати новим позашляховиком.
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Додано: Суб 20 кві, 2019 20:29
УАЗ обіцяє здивувати новим позашляховиком
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УАЗ обіцяє здивувати новим позашляховиком.
Додано: Суб 20 кві, 2019 20:29
он будет загораться сразу же после первого оборота ключа ? а не как старый на котором до возгорания надо было еще километров 100 проехать ? У них там из бензопровода бензин на выхлопную трубу протекал ( или что-то в этом роде) , после нескольких задокументированных случаев они думаете изменили конструкцию предприняли меры ? ага щаз ...Хотите сгореть заживо покупайте УАЗ патриот
Додано: Суб 20 кві, 2019 20:54
yama
Мы точно нен их целевой рынок.
У них своего бездорожья хватает.
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