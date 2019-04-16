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УАЗ обіцяє здивувати
новим позашляховиком

УАЗ обіцяє здивувати новим позашляховиком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 20:29

УАЗ обіцяє здивувати новим позашляховиком

Пропонуємо до обговорення:
Новий позашляховик УАЗа, який замінить "Патріот", збереже його класичну рамну конструкцію. Але саму раму повністю модернізують.

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R2
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он будет загораться сразу же после первого оборота ключа ? а не как старый на котором до возгорания надо было еще километров 100 проехать ? У них там из бензопровода бензин на выхлопную трубу протекал ( или что-то в этом роде) , после нескольких задокументированных случаев они думаете изменили конструкцию предприняли меры ? ага щаз ...Хотите сгореть заживо покупайте УАЗ патриот
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 20:54

yama
Мы точно нен их целевой рынок.
У них своего бездорожья хватает.
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rw666
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