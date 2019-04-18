Київські енергетичні послуги" (КЕП) дало споживачам рекомендації
Дивися повний текст ТОВ \"Київські енергетичні послуги\" пояснило, коли потрібно відвідувати центр обслуговування абонентів.
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Додано: Суб 20 кві, 2019 22:03
ТОВ "Київські енергетичні послуги" пояснило, коли...
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Дивися повний текст ТОВ \"Київські енергетичні послуги\" пояснило, коли потрібно відвідувати центр обслуговування абонентів.
Додано: Суб 20 кві, 2019 22:03
А куда делись переплаты год назад и как их забрать? Ахметка скомуниздил навсегда?
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