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НБУ: найбільше грошей у межах країни українці переказали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 кві, 2019 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у річному звіті Нацбанку.
Дивися повний текст НБУ: найбільше грошей у межах країни українці переказали через Укрпошту
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Додано: Суб 20 кві, 2019 23:12
А наложные НП учитывалися как переводы?
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arheops
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