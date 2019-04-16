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НБУ: найбільше грошей у межах
країни українці переказали...

НБУ: найбільше грошей у межах країни українці переказали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 23:12

НБУ: найбільше грошей у межах країни українці переказали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у річному звіті Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ: найбільше грошей у межах країни українці переказали через Укрпошту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 23:12

А наложные НП учитывалися как переводы?
arheops
 
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