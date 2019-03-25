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Xiaomi оприлюднила список
смартфонів, які отримають...

Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 07:02

Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi оприлюднила уточнений список решти моделей смартфонів, які повинні отримати оновлення до Android 9 Pie у другому кварталі 2019 року.

Дивися повний текст Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають оновлення до Android 9 Pie.
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