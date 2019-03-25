Компанія Xiaomi оприлюднила уточнений список решти моделей смартфонів, які повинні отримати оновлення до Android 9 Pie у другому кварталі 2019 року.
Дивися повний текст Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають оновлення до Android 9 Pie.
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Додано: Нед 21 кві, 2019 07:02
Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають...
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Дивися повний текст Xiaomi оприлюднила список смартфонів, які отримають оновлення до Android 9 Pie.
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