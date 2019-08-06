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Такою може бути
нова Skoda Octavia

Такою може бути нова Skoda Octavia
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 08:17

Такою може бути нова Skoda Octavia

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Skoda готується до запуску продажів Skoda Octavia нового (п'ятого) покоління. Поки цього не сталося, ми з вами завдяки дизайнерам Motor1.com, які створили рендерні зображення, маємо можливість побачити цю новинку, причому в кузові універсал, а не хетчбек.

Дивися повний текст Такою може бути нова Skoda Octavia.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 08:17

Я понимаю, что эту статью бот притащил с дружественного сайта, но редактор её мог хотя бы бегло глазами пробежать ? И заголовок и статья говорят о внешнем виде, вопрос - где фото ?
Поработаю немного редактором и дополню статью. Бесплатно! :)
https://autonews.ua/wp-content/uploads/ ... avia-1.jpg
https://autonews.ua/wp-content/uploads/ ... avia-2.jpg
https://autonews.ua/wp-content/uploads/ ... avia-3.jpg
https://autonews.ua/wp-content/uploads/ ... avia-4.jpg
PS: специально вставляю ссылки, а не сами картинки, а то вдруг кто-то смотрит с мобильника с плохим Инетом, например. А кому интересно, тот сам ссылку откроет.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 14:22

Такой-себе гибрид КИА, Ауди и Хюндая… Своего по сути ничего не осталось, а жаль.
Пусть лучше подумают над базой и опциями, а то база пустая как барабан, нет ничего!
При этом копеечные опции стоят сотни евро, а если что-то посерьезнее, то и тысячи!
Это же не премиальное авто, что за дичь!
Дошло до того, что если взять опций как у того же Сивика Хонды в базе, то имеем сравнимую цену, при абсолютно несравнимых авто. Цирк...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 14:50

Watcher
Шкода дерьмо ще то. Відстойна продукція. До то їж Хонди їм далеко
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 16:39

Re: Такою може бути нова Skoda Octavia

У Skoda кроссоверы должны стильные в ближайшее время появиться, вполне возможно молодежь оценит)
polonin76
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 18:46

А что вы хотите при унификации автомобилей уже не только в рамках корпораций (тот же VAG c MQB), но у всех мировых автопроизводителей ? Ничего удивительного, что они все становятся похожими безликими обмылками, а разница в цене зависит только от цены за бренд и жадности его владельца. Увы - глобализация.
PS: современные автомобили - все унылое Г@в.., одноразовая не ремонтопригодная ширпотребная поделка. Если производитель заранее заявляет ресурс 120-150 тыс.км., то о чём можно дальше говорить? Отсутствие гильз в двигателях, зауженные кольца, уменьшенные отверстия в маслосъёмных кольцах, цепь ГРМ на 50 тым.км., пластиковые шестерни и ролики внутри двигателя и т.д.! Жаль, что сейчас правят бал маркетологи, а не инженеры. Мировой прогресс затормозил на кассе супермаркета. :(
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:56

Поживем увидим, лично мне новые Fabia очень нравятся с точки зрения дизайна, октавия должна быть точно огонь.
netstormonline
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