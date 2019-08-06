Такою може бути нова Skoda Octavia

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Компанія Skoda готується до запуску продажів Skoda Octavia нового (п'ятого) покоління. Поки цього не сталося, ми з вами завдяки дизайнерам Motor1.com, які створили рендерні зображення, маємо можливість побачити цю новинку, причому в кузові універсал, а не хетчбек.
Такой-себе гибрид КИА, Ауди и Хюндая… Своего по сути ничего не осталось, а жаль. Пусть лучше подумают над базой и опциями, а то база пустая как барабан, нет ничего! При этом копеечные опции стоят сотни евро, а если что-то посерьезнее, то и тысячи! Это же не премиальное авто, что за дичь! Дошло до того, что если взять опций как у того же Сивика Хонды в базе, то имеем сравнимую цену, при абсолютно несравнимых авто. Цирк...
А что вы хотите при унификации автомобилей уже не только в рамках корпораций (тот же VAG c MQB), но у всех мировых автопроизводителей ? Ничего удивительного, что они все становятся похожими безликими обмылками, а разница в цене зависит только от цены за бренд и жадности его владельца. Увы - глобализация. PS: современные автомобили - все унылое Г@в.., одноразовая не ремонтопригодная ширпотребная поделка. Если производитель заранее заявляет ресурс 120-150 тыс.км., то о чём можно дальше говорить? Отсутствие гильз в двигателях, зауженные кольца, уменьшенные отверстия в маслосъёмных кольцах, цепь ГРМ на 50 тым.км., пластиковые шестерни и ролики внутри двигателя и т.д.! Жаль, что сейчас правят бал маркетологи, а не инженеры. Мировой прогресс затормозил на кассе супермаркета.