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Microsoft Edge отримає
вбудований перекладач

Microsoft Edge отримає вбудований перекладач
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 11:39

Microsoft Edge отримає вбудований перекладач

Пропонуємо до обговорення:
Браузер Microsoft Edge на базі Chromium, який нещодавно вийшов, отримає власний вбудований перекладач, який зможе автоматично перекладати веб-сайти іншими мовами.

Дивися повний текст Microsoft Edge отримає вбудований перекладач.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 11:39

Головне, щоб виправили помилку перекладу слова "украинец" на "росіянин", яка присутня зараз у перекладачі Google Chrome.
awant
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 12:22

  awant написав:Головне, щоб виправили помилку перекладу слова "украинец" на "росіянин", яка присутня зараз у перекладачі Google Chrome.

Это правда?

Тогда это прекрасный пример того, что в США большинство даже не знает что такое Украина. Подозревал это как только узнал о Нуланд с печеньками. :mrgreen:

В этой связи получается следовательно, что дружба Украины с США это миф, который был нужен для оправдания российской агрессии либо чего-то другого - к примеру, получения денег от МВФ.
buratinyo
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