Браузер Microsoft Edge на базі Chromium, який нещодавно вийшов, отримає власний вбудований перекладач, який зможе автоматично перекладати веб-сайти іншими мовами.
Дивися повний текст Microsoft Edge отримає вбудований перекладач.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 21 кві, 2019 11:39
Microsoft Edge отримає вбудований перекладач
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft Edge отримає вбудований перекладач.
Додано: Нед 21 кві, 2019 11:39
Головне, щоб виправили помилку перекладу слова "украинец" на "росіянин", яка присутня зараз у перекладачі Google Chrome.
Додано: Нед 21 кві, 2019 12:22
Это правда?
Тогда это прекрасный пример того, что в США большинство даже не знает что такое Украина. Подозревал это как только узнал о Нуланд с печеньками.
В этой связи получается следовательно, что дружба Украины с США это миф, который был нужен для оправдания российской агрессии либо чего-то другого - к примеру, получения денег от МВФ.
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