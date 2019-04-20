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Омелян розповів, як
вантажоперевізники оплатять нові...

Омелян розповів, як вантажоперевізники оплатять нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 13:08

Омелян розповів, як вантажоперевізники оплатять нові...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні потрібно встановити мінімум сотню зважувальних комплексів для вантажівок.

Дивися повний текст Омелян розповів, як вантажоперевізники оплатять нові зважувальні комплекси.
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