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Як карають водіїв за телефон в руках в Європі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 кві, 2019 14:57
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з дослідженнями американських вчених, близько 30% всіх водіїв періодично відволікаються від дороги через смартфон.
Дивися повний текст Як карають водіїв за телефон в руках в Європі та Україні
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П'ят 19 кві, 2019 11:10
p_a_l