За даними бази вакансій КМЦЗ, найвищу зарплатню — 35 тис. грн — сьогодні в Києві пропонують комп’ютерним інженерам.
Дивися повний текст Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба зайнятості (інфографіка).
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Додано: Нед 21 кві, 2019 21:58
Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба зайнятості (інфографіка).
Додано: Нед 21 кві, 2019 21:58
Щось тут не сходиться. Найменша зарплатня 15000, середня 7433 грн.
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