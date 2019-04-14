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Топ-5 вакансій з найбільшими
зарплатами у Києві — служба...

Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 21:58

Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба...

Пропонуємо до обговорення:
За даними бази вакансій КМЦЗ, найвищу зарплатню — 35 тис. грн — сьогодні в Києві пропонують комп’ютерним інженерам.

Дивися повний текст Топ-5 вакансій з найбільшими зарплатами у Києві — служба зайнятості (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 21:58

“найдешевші” на сьогодні професії в столиці ... “коштують” лише трохи менше 15 тис. грн.

Середня зарплатня за оголошеннями у вакансіях становить 7433 грн.

Щось тут не сходиться. Найменша зарплатня 15000, середня 7433 грн.
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