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Українські роботодавці все
рідше шукають нових фахівців

Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 05:22

Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців

Пропонуємо до обговорення:
Нових вакансій в Україні стало менше. Роботодавці шукають заміну тільки тим працівникам, які звільнилися.

Дивися повний текст Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 05:22

Україна – це Європа. Там молодые специалисты с высшим образованием не нужны, а чем мы хуже. Тем не менее родители пихают своих деток в универы. Хорошо если свой бизнес имеют и туда свое чадо возьмут на работу, что я наблюдаю повсеместно. А иначе грузчик, грузчик, парень работящий.
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