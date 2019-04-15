Нових вакансій в Україні стало менше. Роботодавці шукають заміну тільки тим працівникам, які звільнилися.
Дивися повний текст Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 05:22
Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців
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Дивися повний текст Українські роботодавці все рідше шукають нових фахівців.
Додано: Пон 22 кві, 2019 05:22
Україна – це Європа. Там молодые специалисты с высшим образованием не нужны, а чем мы хуже. Тем не менее родители пихают своих деток в универы. Хорошо если свой бизнес имеют и туда свое чадо возьмут на работу, что я наблюдаю повсеместно. А иначе грузчик, грузчик, парень работящий.
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