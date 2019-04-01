RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Активи Дельта Банку на $182
млн продадуть на торговому...

Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 08:41

Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому...

Пропонуємо до обговорення:
Американський майданчик the Debt Exchange, Inc. від імені та за дорученням Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб продає пул активів Дельта Банк на 4,85 млрд грн ($182 млн).

Дивися повний текст Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому майданчику.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 08:41

Ворскленятка ніхто не бачив?
Очкарик
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 06.03.14
Подякував: 792 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку
R2 » Вів 09 кві, 2019 11:34
2 303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 16:29
RomanTik
Клієнтам банку «Хрещатик» припинили повертати вклади:...
R2 » Сер 03 кві, 2019 18:14
7 656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 20:37
priem_metalla86
Укрзалізниця у суді вимагає у банку Ахметова...
R2 » Пон 01 кві, 2019 16:24
1 425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2019 16:24
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (277)
22.04.2019 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.