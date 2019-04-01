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Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Американський майданчик the Debt Exchange, Inc. від імені та за дорученням Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб продає пул активів Дельта Банк на 4,85 млрд грн ($182 млн).
Дивися повний текст Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому майданчику
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Додано: Пон 22 кві, 2019 08:41
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