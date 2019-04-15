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У Польщі пропонують скасувати
роумінг для українців

У Польщі пропонують скасувати роумінг для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:09

У Польщі пропонують скасувати роумінг для українців

Пропонуємо до обговорення:
Польща ініціюватиме низку нових пропозицій з боку ЄС для країн Східного партнерства для підвищення статусу цього проекту.

Дивися повний текст У Польщі пропонують скасувати роумінг для українців.
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