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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:20

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Пропонуємо до обговорення:
На початку наступного тижня на київські вулиці вийдуть працювати перші муніципальні паркувальні інспектори.

Дивися повний текст З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників паркування.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:20

Сделайте как в США
Тикеты выписывает полиция, на них указан пункт конкретного правонарушения или отмечается графа «other». Оплатить штраф, в среднем, необходимо за 15 дней, затем его сумма увеличивается, прибавляется пеня (дополнительный штраф за просрочку).
cia
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:32

  cia написав:Сделайте как в США
Тикеты выписывает полиция, на них указан пункт конкретного правонарушения или отмечается графа «other». Оплатить штраф, в среднем, необходимо за 15 дней, затем его сумма увеличивается, прибавляется пеня (дополнительный штраф за просрочку).

У нас другие законы. В Украине штрафуют водителя, а не машину. По-этому нужно ловить человека в момент правонарушения. А пройтись и выписать штрафы на владельцев машин - это незаконно. Это тоже самое, что когда сбивают пешехода, садить в тюрьму владельца. И неважно, был за рулём его сын, друг, жена
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