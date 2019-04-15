На початку наступного тижня на київські вулиці вийдуть працювати перші муніципальні паркувальні інспектори.
Дивися повний текст З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників паркування.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 09:20
З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників паркування.
Додано: Пон 22 кві, 2019 09:20
Сделайте как в США
Тикеты выписывает полиция, на них указан пункт конкретного правонарушения или отмечается графа «other». Оплатить штраф, в среднем, необходимо за 15 дней, затем его сумма увеличивается, прибавляется пеня (дополнительный штраф за просрочку).
Додано: Пон 22 кві, 2019 09:32
У нас другие законы. В Украине штрафуют водителя, а не машину. По-этому нужно ловить человека в момент правонарушения. А пройтись и выписать штрафы на владельцев машин - это незаконно. Это тоже самое, что когда сбивают пешехода, садить в тюрьму владельца. И неважно, был за рулём его сын, друг, жена
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