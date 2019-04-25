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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:29

Re: З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників..

Парковки - самый халявный бизнес. Нарисовал краской на земле линии, поставил автомат для оплаты или дармоеда, который будет ходить собираться деньги. При этом, никакой ответственности "владельцы" таких парковок за повреждённый/украденный авто не несут. От сюда вопрос, какая разница, человек едет по дороге или остановился?
Другое дело, когда построено здание под парковку. А так - почему бы ещё не ввести налог на лавочки для пешеходов? Сел на лавочку, будь добр - оплати, остановился - оплати.
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:52

  antikkristall написав:
  safonovstanislav написав:
  Навуходоносор написав:А почему нельзя за мелкие административные правонарушения штрафовать владельца, а за крупные - того, кто был за рулем? Что мешает изменить законодательство?

Очень сложно это всё. Машины с иностранными владельцами, например. Да и самое простое, пройдитесь по городу и выпишите за день 10 000 штрафов. Как думаете, сколько нужно человек, чтоб эти штрафы взыскать? Это не бумажку выписать, а нужно реально заставить человека заплатить. Не реально это всё. Нужно делать правильную инфраструктуру, чтоб припарковаться с нарушением было вообще невозможно.


Все беды от нежелания властей решать проблему, в нормальных странах механизм давно отработан. Возьмем к примеру Канаду, там ситуация выглядит следующим образом: тикет под дворник,кто водитель никого не интересует, оплата в течение льготного периода, потом увеличивается вдвое, если проигнорировал, то в конце года не сможешь оплатить налог на авто и приобрести стикер на номерной знак, без которго эксплуатация запрещена - езда без оного штраф от 500 долларов. Экакуация неправильно припаркованных авто на 90% частный бизнес попасть в который очень непросто, но это уже совсем другая история.


Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:19

Ratatui А у нас только плати за всё. Ещё вот моду взяли, вырезать на дороге асфальт, при этом, никаких знаков не ставить. К тому же, эти вырезанные дырки потом стоят по несколько недель.
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:53

f-zhorzh, а вот за такое вообще сажать нужно. У меня знакомый с женой из-за такого улетели с дороги (на повороте на трассе поймали такую яму, лопнуло колесо, вылет с дороги, "уши", убитая в хлам машина, хорошо хоть сами отделались царапинами да синяками). Знака дорожные работы или ограничения скорости - не было.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 11:11

  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:


Та ладно - немає ніяких проблем - як тільки будуть реальні штрафи та евакуації = зразу знайдуться і стоянки і паркінги . І ще й нових набудують . В світі вартість парковки ( яка відповідає , правда , хоч це і вилами писано скоріше всього - бо там у всіх аналог нашого Каско ) - приблизно 10 % від вартості 1-к квартири . Інша справа - що у нас море любителів стоянки на халяву ( у мене сусід 2 машини тримав у дворі , а моя древня була на 5 поверсі - і він "не готовий був платити 1200" ) плюс треба буде трошки відійти від будинку - хв 5 , а то і 10 ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 21:41

  Puente написав:
  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:


Та ладно - немає ніяких проблем - як тільки будуть реальні штрафи та евакуації = зразу знайдуться і стоянки і паркінги . І ще й нових набудують . В світі вартість парковки ( яка відповідає , правда , хоч це і вилами писано скоріше всього - бо там у всіх аналог нашого Каско ) - приблизно 10 % від вартості 1-к квартири . Інша справа - що у нас море любителів стоянки на халяву ( у мене сусід 2 машини тримав у дворі , а моя древня була на 5 поверсі - і він "не готовий був платити 1200" ) плюс треба буде трошки відійти від будинку - хв 5 , а то і 10 ...


В Киеве сколько не штрафуй места не прибавиться(особенно в центре).
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:11

  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:

Возле Оушен-плазы в 2 ряда паркуются, наверное, тоже потому что там паркинга нет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:34

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:

Возле Оушен-плазы в 2 ряда паркуются, наверное, тоже потому что там паркинга нет?


Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:34

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:

Возле Оушен-плазы в 2 ряда паркуются, наверное, тоже потому что там паркинга нет?


Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:33

  Ratatui написав:Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы? :mrgreen:

Вам таких мест по Киеву можно десятки назвать, где рядом можно припарковаться без нарушения правил, но все упорно паркуются как му***, чтобы не ходить лишние 100 метров. Все места перечислять не буду.
Если конкретно про Ярвал, то мы всегда находили место на соседних улицах. В крайнем случае, можно вообще поехать на метро. Это ваши проблемы, как автомобилиста. И не надо тут рассказывать, что плохая власть не делает паркинги/дороги. Если человек му***, то он таким и останется даже если ему все условия создадут. Вот не сделал мер парковку прямо возле нужного подъезда/офиса/ларька - вот и будет парковаться поперек тротуара или во втором ряду. Ну а чё? Ему ведь надо.
Gastarbaiter
 
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