З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Gastarbaiter написав:

Ratatui написав: Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы? Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы?

Вам таких мест по Киеву можно десятки назвать, где рядом можно припарковаться без нарушения правил, но все упорно паркуются как му***, чтобы не ходить лишние 100 метров. Все места перечислять не буду.Если конкретно про Ярвал, то мы всегда находили место на соседних улицах. В крайнем случае, можно вообще поехать на метро. Это ваши проблемы, как автомобилиста. И не надо тут рассказывать, что плохая власть не делает паркинги/дороги. Если человек му***, то он таким и останется даже если ему все условия создадут. Вот не сделал мер парковку прямо возле нужного подъезда/офиса/ларька - вот и будет парковаться поперек тротуара или во втором ряду. Ну а чё? Ему ведь надо.