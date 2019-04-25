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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:38

  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы? :mrgreen:

Вам таких мест по Киеву можно десятки назвать, где рядом можно припарковаться без нарушения правил, но все упорно паркуются как му***, чтобы не ходить лишние 100 метров. Все места перечислять не буду.
Если конкретно про Ярвал, то мы всегда находили место на соседних улицах. В крайнем случае, можно вообще поехать на метро. Это ваши проблемы, как автомобилиста. И не надо тут рассказывать, что плохая власть не делает паркинги/дороги. Если человек му***, то он таким и останется даже если ему все условия создадут. Вот не сделал мер парковку прямо возле нужного подъезда/офиса/ларька - вот и будет парковаться поперек тротуара или во втором ряду. Ну а чё? Ему ведь надо.


Бу га га. Вы не адвокат боксёра? Парковок не строят поэтому ездите в метро.А, что вы ещё делаете в крайнем случае?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 23:05

  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:


Ага, и все бесплатные...

Монреаль, Канада.
Если работаешь в центре города, абонемент на подземный паркинг в том же здании обходится в среднем 30 долларов в день. Можно найти подешевле (но не сильно) в радиусе 500 м - 1 км ( 5 - 10 минут пешком, но нам же пешком пилять взападло по условию задачи). А люди, которые живут в пригороде предпочитают на конечной станции метро или терминале оставлять машину на большой бесплатной стоянке и в центр ехать на метро/поезде (экономия минимум 30-40 минут в одну сторону на въезд-выезд).

И точно также везде в крупных городах Америки и Европы, поехать в центр города на собственном автомобиле - не самая лучшая идея. Поставишь где-попало - штраф, а альтернатива 600+ долларов в месяц не радует. Поэтому и, вроде бы, нет проблем с парковками, никто туда не едет на машине, такси дешевле :D
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 20:08

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары. :mrgreen:


Ага, и все бесплатные...

Монреаль, Канада.
Если работаешь в центре города, абонемент на подземный паркинг в том же здании обходится в среднем 30 долларов в день. Можно найти подешевле (но не сильно) в радиусе 500 м - 1 км ( 5 - 10 минут пешком, но нам же пешком пилять взападло по условию задачи). А люди, которые живут в пригороде предпочитают на конечной станции метро или терминале оставлять машину на большой бесплатной стоянке и в центр ехать на метро/поезде (экономия минимум 30-40 минут в одну сторону на въезд-выезд).

И точно также везде в крупных городах Америки и Европы, поехать в центр города на собственном автомобиле - не самая лучшая идея. Поставишь где-попало - штраф, а альтернатива 600+ долларов в месяц не радует. Поэтому и, вроде бы, нет проблем с парковками, никто туда не едет на машине, такси дешевле :D


Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 00:26

  Ratatui написав:
Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.


Да ладно про высокие зарплаты. Взять, к примеру, зарплату выше среднего, 60000 долларов в год, получается около 5 тыс. в месяц грязными, на руки - около 3200. Отдать ~20% зарплаты только на парковку? Вы это серьезно???
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:41

  Ratatui написав:Бу га га. Вы не адвокат боксёра? Парковок не строят поэтому ездите в метро.А, что вы ещё делаете в крайнем случае?

Еще хожу по бамперам автомобилей тех, кому лень ехать на метро и парковаться не на весь тротуар.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:04

  tar-ru написав: такси дешевле :D

Такси в любом случае дешевле, чем своё авто, в любом городе, любой стране, в любое время. Исключение - только туристические места, где таксисты умножают обычный тариф на 10
Оно весело прикольно и более-менее дёшево ездить на своём авто, пока не придёт время техобслуживания. А если что-то сломается или где-то бахнешься, можно хоть вешаться. Это не говоря о стоимости самого авто
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:13

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:
Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.


Да ладно про высокие зарплаты. Взять, к примеру, зарплату выше среднего, 60000 долларов в год, получается около 5 тыс. в месяц грязными, на руки - около 3200. Отдать ~20% зарплаты только на парковку? Вы это серьезно???


А по 300 баксов страховки в месяц за машину стоящую в огороде вы тоже серьёзно? В год это вообще жуть. Но чего то не они едут в Украину, а наша братва туда валит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:16

  safonovstanislav написав:
  tar-ru написав: такси дешевле :D

Такси в любом случае дешевле, чем своё авто, в любом городе, любой стране, в любое время. Исключение - только туристические места, где таксисты умножают обычный тариф на 10
Оно весело прикольно и более-менее дёшево ездить на своём авто, пока не придёт время техобслуживания. А если что-то сломается или где-то бахнешься, можно хоть вешаться. Это не говоря о стоимости самого авто


А на велосипеде дешевле чем в такси и для здоровья полезней. Но у нас ещё не прошел автомобильный голод когда машина была просто роскошью. Поэтому пока все не напокупаются и не накатаются на Амстердам наша столица точно похожа не будет.
Ratatui
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