З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Ratatui написав:Одно место не показатель. Мыслите шире. Где на улице типа Ярославов Вал припарковаться? У какой там плазы?
Вам таких мест по Киеву можно десятки назвать, где рядом можно припарковаться без нарушения правил, но все упорно паркуются как му***, чтобы не ходить лишние 100 метров. Все места перечислять не буду. Если конкретно про Ярвал, то мы всегда находили место на соседних улицах. В крайнем случае, можно вообще поехать на метро. Это ваши проблемы, как автомобилиста. И не надо тут рассказывать, что плохая власть не делает паркинги/дороги. Если человек му***, то он таким и останется даже если ему все условия создадут. Вот не сделал мер парковку прямо возле нужного подъезда/офиса/ларька - вот и будет парковаться поперек тротуара или во втором ряду. Ну а чё? Ему ведь надо.
Бу га га. Вы не адвокат боксёра? Парковок не строят поэтому ездите в метро.А, что вы ещё делаете в крайнем случае?
Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары.
Ага, и все бесплатные...
Монреаль, Канада. Если работаешь в центре города, абонемент на подземный паркинг в том же здании обходится в среднем 30 долларов в день. Можно найти подешевле (но не сильно) в радиусе 500 м - 1 км ( 5 - 10 минут пешком, но нам же пешком пилять взападло по условию задачи). А люди, которые живут в пригороде предпочитают на конечной станции метро или терминале оставлять машину на большой бесплатной стоянке и в центр ехать на метро/поезде (экономия минимум 30-40 минут в одну сторону на въезд-выезд).
И точно также везде в крупных городах Америки и Европы, поехать в центр города на собственном автомобиле - не самая лучшая идея. Поставишь где-попало - штраф, а альтернатива 600+ долларов в месяц не радует. Поэтому и, вроде бы, нет проблем с парковками, никто туда не едет на машине, такси дешевле
Ratatui написав:Один момент. Там гора платных стоянок наземных, подземных и так далее. А у нас? Имеются только тротуары.
Ага, и все бесплатные...
Монреаль, Канада. Если работаешь в центре города, абонемент на подземный паркинг в том же здании обходится в среднем 30 долларов в день. Можно найти подешевле (но не сильно) в радиусе 500 м - 1 км ( 5 - 10 минут пешком, но нам же пешком пилять взападло по условию задачи). А люди, которые живут в пригороде предпочитают на конечной станции метро или терминале оставлять машину на большой бесплатной стоянке и в центр ехать на метро/поезде (экономия минимум 30-40 минут в одну сторону на въезд-выезд).
И точно также везде в крупных городах Америки и Европы, поехать в центр города на собственном автомобиле - не самая лучшая идея. Поставишь где-попало - штраф, а альтернатива 600+ долларов в месяц не радует. Поэтому и, вроде бы, нет проблем с парковками, никто туда не едет на машине, такси дешевле
Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.
Ratatui написав: Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.
Да ладно про высокие зарплаты. Взять, к примеру, зарплату выше среднего, 60000 долларов в год, получается около 5 тыс. в месяц грязными, на руки - около 3200. Отдать ~20% зарплаты только на парковку? Вы это серьезно???
Такси в любом случае дешевле, чем своё авто, в любом городе, любой стране, в любое время. Исключение - только туристические места, где таксисты умножают обычный тариф на 10 Оно весело прикольно и более-менее дёшево ездить на своём авто, пока не придёт время техобслуживания. А если что-то сломается или где-то бахнешься, можно хоть вешаться. Это не говоря о стоимости самого авто
Ratatui написав: Для Канадца 30 баксов как для Украинца 30 грн. Поэтому за 30 грн в день все бы стоянки были забиты. Но у нас одна проблемка. Владельцы паркингов и недвиги хотят всё сдавать в аренду в баксах, а кушать и жить за гривны.
Да ладно про высокие зарплаты. Взять, к примеру, зарплату выше среднего, 60000 долларов в год, получается около 5 тыс. в месяц грязными, на руки - около 3200. Отдать ~20% зарплаты только на парковку? Вы это серьезно???
А по 300 баксов страховки в месяц за машину стоящую в огороде вы тоже серьёзно? В год это вообще жуть. Но чего то не они едут в Украину, а наша братва туда валит.
Такси в любом случае дешевле, чем своё авто, в любом городе, любой стране, в любое время. Исключение - только туристические места, где таксисты умножают обычный тариф на 10 Оно весело прикольно и более-менее дёшево ездить на своём авто, пока не придёт время техобслуживания. А если что-то сломается или где-то бахнешься, можно хоть вешаться. Это не говоря о стоимости самого авто
А на велосипеде дешевле чем в такси и для здоровья полезней. Но у нас ещё не прошел автомобильный голод когда машина была просто роскошью. Поэтому пока все не напокупаются и не накатаются на Амстердам наша столица точно похожа не будет.