З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.
Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить
tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.
Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить
Да??? И сколько там населения? (можете не искать 37613 человек) А паркомест? Считаете это крупным городом? Посмотрите тогда на Боярку, там тоже проблематично припарковаться?
Ratatui написав:А на велосипеде дешевле чем в такси и для здоровья полезней. Но у нас ещё не прошел автомобильный голод когда машина была просто роскошью. Поэтому пока все не напокупаются и не накатаются на Амстердам наша столица точно похожа не будет.
Не поверите, но в Монреале напрокат машину дешевле взять чем велосипед. Можете сами сравнить: 1 поездка на машине при наличии абонеммента от стоянки до стоянки 2,35/час + 0,24 за каждый километр (страховка, бензин, техобслуживание - все включено, если парковать не на их стоянке - будет дороже) https://www.communauto.com/en/rates.html
1 поездка на велосипеде от стоянки до стоянки (максимум 30 минут) - 2,95. Парковать только на их стоянках. http://bixi.com/en/pricing
Годовой абонемент: машина - от 40 баксов вело (только с 15 апреля по 15 ноября) - 94 бакса, масимальная поездка 45 минут
tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.
Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить