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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:16

  tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.

Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:22

  safonovstanislav написав:
  tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.

Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить


Да??? И сколько там населения? (можете не искать 37613 человек) А паркомест? Считаете это крупным городом? Посмотрите тогда на Боярку, там тоже проблематично припарковаться?
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:35

  Ratatui написав:А на велосипеде дешевле чем в такси и для здоровья полезней. Но у нас ещё не прошел автомобильный голод когда машина была просто роскошью. Поэтому пока все не напокупаются и не накатаются на Амстердам наша столица точно похожа не будет.


Не поверите, но в Монреале напрокат машину дешевле взять чем велосипед.
Можете сами сравнить:
1 поездка на машине при наличии абонеммента от стоянки до стоянки 2,35/час + 0,24 за каждый километр (страховка, бензин, техобслуживание - все включено, если парковать не на их стоянке - будет дороже)
https://www.communauto.com/en/rates.html

1 поездка на велосипеде от стоянки до стоянки (максимум 30 минут) - 2,95. Парковать только на их стоянках.
http://bixi.com/en/pricing

Годовой абонемент:
машина - от 40 баксов
вело (только с 15 апреля по 15 ноября) - 94 бакса, масимальная поездка 45 минут
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:56

  safonovstanislav написав:
  tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.

Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить

Та они там малохольные просто. Не могут какой-то несчастный столбик вырвать. Не то что нормальные пацаны с ПОХа!
https://youtu.be/q_mNCVcXM00?t=186
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:05

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:
А по 300 баксов страховки в месяц за машину стоящую в огороде вы тоже серьёзно? В год это вообще жуть. Но чего то не они едут в Украину, а наша братва туда валит.


Я про страховку вообще ничего не говорил. Я просто хотел сказать, что во всех крупных городах "цивилизованных" стран проблему решают таким образом, чтобы ограничить по максимуму въезд личного автотранспорта в центр города (дорогие парковки, платный въезд и т.д.) При этом создается множество пешеходных и туристических зон с минимумом автомобилей и, соответсвенно, шума и загрязнений - для привлечения туристов и комфорта местных жителей. Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило. Дальше что? Шестиполосные магистрали с многоуровневыми развязками, чтобы все смогли въехать/выехать в/из центра города без пробок на узких улочках? Центральный Киев - самая большая парковка Европы? Вы это серьёзно?


Ой да ладно. Вся америка паркуется на многоярусных и подземных парковках, да и в гейропе этого добра хватает. А тут одну столицу самой несчастной страны Европы где количество всяких бентли,порше и тд. просто зашкаливает, нельзя оборудовать многоярусными парковками.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:11

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:А на велосипеде дешевле чем в такси и для здоровья полезней. Но у нас ещё не прошел автомобильный голод когда машина была просто роскошью. Поэтому пока все не напокупаются и не накатаются на Амстердам наша столица точно похожа не будет.


Не поверите, но в Монреале напрокат машину дешевле взять чем велосипед.
Можете сами сравнить:
1 поездка на машине при наличии абонеммента от стоянки до стоянки 2,35/час + 0,24 за каждый километр (страховка, бензин, техобслуживание - все включено, если парковать не на их стоянке - будет дороже)
https://www.communauto.com/en/rates.html

1 поездка на велосипеде от стоянки до стоянки (максимум 30 минут) - 2,95. Парковать только на их стоянках.
http://bixi.com/en/pricing

Годовой абонемент:
машина - от 40 баксов
вело (только с 15 апреля по 15 ноября) - 94 бакса, масимальная поездка 45 минут


Вы, что только в одном городе Монреале были? Как банный лист со своим Монреалем. В Сингапуре растаможка нового авто до 300 процентов и что с того? Но там зп позволяет без напряга ездить в такси. И очереди на такси такие же как в автобус. А в Киеве тарантасов понакупали. а парковать их негде.
Теперь жду: А вот в Монреале... :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:13

Re: З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників..

В Европе, кстати, инвалидов чуть ли не половина водителей. С учётом коррупции в медицине в Украине, не удивлюсь, если все 100% водителей станут типа инвалидами.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:14

  tar-ru написав:
  safonovstanislav написав:
  tar-ru написав:Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило.

Посмотрите на Монако. Всю страну можно за пару часов пешком пройти, но при этом многоуровневые подземные парковки по всей стране, указатели с направлением к ним и к-вом свободных мест. А припарковаться с нарушением невозможно, т. к. везде на тротуарах столбики. Нарушений нет вообще. Не из-за того что люди другие, их просто невозможно совершить


Да??? И сколько там населения? (можете не искать 37613 человек) А паркомест? Считаете это крупным городом? Посмотрите тогда на Боярку, там тоже проблематично припарковаться?


Вы ещё не указали площадь Киева и Монако, а так же количество припаркованных яхт и прочих плавучих средств в данных регионах.
Ratatui
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