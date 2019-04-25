З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Ratatui написав:

А по 300 баксов страховки в месяц за машину стоящую в огороде вы тоже серьёзно? В год это вообще жуть. Но чего то не они едут в Украину, а наша братва туда валит. А по 300 баксов страховки в месяц за машину стоящую в огороде вы тоже серьёзно? В год это вообще жуть. Но чего то не они едут в Украину, а наша братва туда валит.

Я про страховку вообще ничего не говорил. Я просто хотел сказать, что во всех крупных городах "цивилизованных" стран проблему решают таким образом, чтобы ограничить по максимуму въезд личного автотранспорта в центр города (дорогие парковки, платный въезд и т.д.) При этом создается множество пешеходных и туристических зон с минимумом автомобилей и, соответсвенно, шума и загрязнений - для привлечения туристов и комфорта местных жителей. Вы же предлагаете строить парковки, чтобы всем хватило. Дальше что? Шестиполосные магистрали с многоуровневыми развязками, чтобы все смогли въехать/выехать в/из центра города без пробок на узких улочках? Центральный Киев - самая большая парковка Европы? Вы это серьёзно?