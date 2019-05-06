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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01

  Ratatui написав:Вы, что только в одном городе Монреале были?


Я там есть :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Вы ещё не указали площадь Киева и Монако, а так же количество припаркованных яхт и прочих плавучих средств в данных регионах.


А в Киеве яхту тоже припарковать негде?


Остались одни шлюпки, остальные отчалили в Монако, а кому места не хватило пришвартовались на Мальте. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:44

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Вы, что только в одном городе Монреале были?


Я там есть :mrgreen:


Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.
А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:40

  Ratatui написав:Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.


Бывал и не раз, дешевле 3.50 за 20 минут (почасово 5$ будет) в центре не найдете, ни через 100, ни через 1000 м. Если припарковать на день, не меньше 20 баксов.

  Ratatui написав:А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .


Мне больше нравятся ребята, которые оттуда рассказывают как тут у нас все происходит, какие цены, зарплаты, на каком лопочет диаспора и т.д :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:01

  Ratatui написав:Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.


Давайте угадаю...

...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...
И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...

Так? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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tar-ru
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