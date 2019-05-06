З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Я там есть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:44
Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.
А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:40
Бывал и не раз, дешевле 3.50 за 20 минут (почасово 5$ будет) в центре не найдете, ни через 100, ни через 1000 м. Если припарковать на день, не меньше 20 баксов.
Мне больше нравятся ребята, которые оттуда рассказывают как тут у нас все происходит, какие цены, зарплаты, на каком лопочет диаспора и т.д
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Додано: Вів 07 тра, 2019 22:01
Давайте угадаю...
...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...
И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...
Так?
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