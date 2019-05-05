З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Додано: Сер 08 тра, 2019 22:49

tar-ru написав: Ratatui написав: Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.



Давайте угадаю...



...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...

И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...



Так? Давайте угадаю......Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...Так?

Это вы про себя? В Торонто вы плохо искали так как много в Монреале сидите.Канадцы удавятся за пару баксов так как все в кредитах как и америкосы, а когда 100 баксов налом даешь вообще смотрят как на миллионера потому, что все на кредитках перебиваются и купюру в 100 баков видели только в кино или на картинках.И поверьте посетив 40 стран, а в некоторых и пожив могу любому канадцу рассказать как жить потому как многие из них всё, что могут себе позволить это слетать на недельку в дешёвые страны типа Кубы или Доминиканы. Потому, что денег у них просто нет они нищеброды живущие на кредитах и всю жизнь гасят ипотеку, выплачивают бешенную страховку на машину и собирают себе на пенсию.Но есть один плюс это как работает общественный транспорт в Торонто просто песня и как классно болеют болельщики листьев на матче. А так большая холодная деревня где китайцев и индусов в десятки раз больше чем белых или баклажанов.