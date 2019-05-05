З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Я там есть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:44
Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.
А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:40
Бывал и не раз, дешевле 3.50 за 20 минут (почасово 5$ будет) в центре не найдете, ни через 100, ни через 1000 м. Если припарковать на день, не меньше 20 баксов.
Мне больше нравятся ребята, которые оттуда рассказывают как тут у нас все происходит, какие цены, зарплаты, на каком лопочет диаспора и т.д
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Додано: Вів 07 тра, 2019 22:01
Давайте угадаю...
...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...
И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...
Так?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:49
Это вы про себя? В Торонто вы плохо искали так как много в Монреале сидите.Канадцы удавятся за пару баксов так как все в кредитах как и америкосы, а когда 100 баксов налом даешь вообще смотрят как на миллионера потому, что все на кредитках перебиваются и купюру в 100 баков видели только в кино или на картинках.
И поверьте посетив 40 стран, а в некоторых и пожив могу любому канадцу рассказать как жить потому как многие из них всё, что могут себе позволить это слетать на недельку в дешёвые страны типа Кубы или Доминиканы. Потому, что денег у них просто нет они нищеброды живущие на кредитах и всю жизнь гасят ипотеку, выплачивают бешенную страховку на машину и собирают себе на пенсию.
Но есть один плюс это как работает общественный транспорт в Торонто просто песня и как классно болеют болельщики листьев на матче. А так большая холодная деревня где китайцев и индусов в десятки раз больше чем белых или баклажанов.
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:43
По телеку?
Сказал представитель самой богатой страны в Европе...
Дальше можете не продолжать
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Додано: Чет 09 тра, 2019 04:22
На самом деле, кредиты очень сильно взвинчивают цены. Пока была дешевая ипотека, цены на жилье в Украине были космические. Да и вообще, судя по проценту дорогих авто, по сравнению с Европой, Украина уж точно не отстаёт. В Украине просто разрыв между богатыми и бедными больше. Есть очень богатые, и толпа нищих. В Европе эта разница сглаживается налогами. Например, есть авто или дом, значит богатый, плати налог, содержи на пособии парочку нищих тунеядцев. В Украине же, иметь авто - это не роскошь, один раз накопил деньги, и можешь кататься хоть всю жизнь
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