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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01

  Ratatui написав:Вы, что только в одном городе Монреале были?


Я там есть :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:39

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Вы ещё не указали площадь Киева и Монако, а так же количество припаркованных яхт и прочих плавучих средств в данных регионах.


А в Киеве яхту тоже припарковать негде?


Остались одни шлюпки, остальные отчалили в Монако, а кому места не хватило пришвартовались на Мальте. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:44

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Вы, что только в одном городе Монреале были?


Я там есть :mrgreen:


Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.
А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:40

  Ratatui написав:Так сгоняйте в Торонто. Я там парковался в самом центре за вполне вменяемые деньги. Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.


Бывал и не раз, дешевле 3.50 за 20 минут (почасово 5$ будет) в центре не найдете, ни через 100, ни через 1000 м. Если припарковать на день, не меньше 20 баксов.

  Ratatui написав:А вообще мне всегда нравились ребята находящиеся там, но при этом дающие советы как жить тут. Большой привет по этому поводу патриотической диаспоре Чикаго половина из которой еле еле лопочет на украинском и на глобусе Украину наврятле найдут .


Мне больше нравятся ребята, которые оттуда рассказывают как тут у нас все происходит, какие цены, зарплаты, на каком лопочет диаспора и т.д :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:01

  Ratatui написав:Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.


Давайте угадаю...

...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...
И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...

Так? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:49

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:Там только маленько мозгами шевелить надо, что если прямо где приспичило парковаться, то это может быть и 20 баксов в час, а свернул 100 метров в сторону уже 2 бакса в час.


Давайте угадаю...

...Канадцы тупые идиоты, паркуются по 20 в час, а вокруг полно по 2...
И вообще, как посмотришь, так вокруг сплошные идиоты...

Так? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Это вы про себя? В Торонто вы плохо искали так как много в Монреале сидите.Канадцы удавятся за пару баксов так как все в кредитах как и америкосы, а когда 100 баксов налом даешь вообще смотрят как на миллионера потому, что все на кредитках перебиваются и купюру в 100 баков видели только в кино или на картинках.
И поверьте посетив 40 стран, а в некоторых и пожив могу любому канадцу рассказать как жить потому как многие из них всё, что могут себе позволить это слетать на недельку в дешёвые страны типа Кубы или Доминиканы. Потому, что денег у них просто нет они нищеброды живущие на кредитах и всю жизнь гасят ипотеку, выплачивают бешенную страховку на машину и собирают себе на пенсию.
Но есть один плюс это как работает общественный транспорт в Торонто просто песня и как классно болеют болельщики листьев на матче. А так большая холодная деревня где китайцев и индусов в десятки раз больше чем белых или баклажанов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:43

  Ratatui написав:И поверьте посетив 40 стран...

По телеку?

  Ratatui написав: Потому, что денег у них просто нет они нищеброды...

Сказал представитель самой богатой страны в Европе...
Дальше можете не продолжать :mrgreen:
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tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 04:22

  tar-ru написав:Сказал представитель самой богатой страны в Европе...
Дальше можете не продолжать :mrgreen:

На самом деле, кредиты очень сильно взвинчивают цены. Пока была дешевая ипотека, цены на жилье в Украине были космические. Да и вообще, судя по проценту дорогих авто, по сравнению с Европой, Украина уж точно не отстаёт. В Украине просто разрыв между богатыми и бедными больше. Есть очень богатые, и толпа нищих. В Европе эта разница сглаживается налогами. Например, есть авто или дом, значит богатый, плати налог, содержи на пособии парочку нищих тунеядцев. В Украине же, иметь авто - это не роскошь, один раз накопил деньги, и можешь кататься хоть всю жизнь
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:38

  tar-ru написав:
  Ratatui написав:И поверьте посетив 40 стран...

По телеку?

  Ratatui написав: Потому, что денег у них просто нет они нищеброды...

Сказал представитель самой богатой страны в Европе...
Дальше можете не продолжать :mrgreen:


Сказать то больше нечего. Сидишь в бейсменте и думаешь где денег взять на оплату. В Канаду едут неудачники со всего мира в надежде поймать жар птицу, а попадают в кабалу кредитов, ипотеки и страховок.А на пенсии даже уехать из страны нельзя в тёплые края потому как пенсию перестанут платить. Поэтому сиди в Монреале и учи французский, а то на английском тебя там не поймут.Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать. Иначе будешь загибаться в приюте за дешевую пайку.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:47

  Ratatui написав:Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать.

А чем плохи дома престарелых? Природа, свежий воздух, питание, настольные игры, в обществе других людей. Это лучше, чем умирать в одиночестве в своей квартире, забытый всем миром. Имхо, это реально счастливая старость
safonovstanislav
 
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