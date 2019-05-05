З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Ratatui написав:
Сказать то больше нечего. Сидишь в бейсменте и думаешь где денег взять на оплату. В Канаду едут неудачники со всего мира в надежде поймать жар птицу, а попадают в кабалу кредитов, ипотеки и страховок.А на пенсии даже уехать из страны нельзя в тёплые края потому как пенсию перестанут платить. Поэтому сиди в Монреале и учи французский, а то на английском тебя там не поймут.Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать. Иначе будешь загибаться в приюте за дешевую пайку.
Мой уважаемый собеседник, прекрасно понимая, что Вы в советах других не нуждаетесь, всё-таки позволю себе дать один: никому не рассказывайте о жизни в странах, в которых "побывали", ваши рассказы вызывают, в лучшем случае, лишь легкое недоумение у тех кто там действительно был.
С ув.