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З 22 квітня в Києві почнуть
евакуювати авто порушників...

З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:33

  Ratatui написав:
  tar-ru написав:
  Ratatui написав:И поверьте посетив 40 стран...

По телеку?

  Ratatui написав: Потому, что денег у них просто нет они нищеброды...

Сказал представитель самой богатой страны в Европе...
Дальше можете не продолжать :mrgreen:


Сказать то больше нечего. Сидишь в бейсменте и думаешь где денег взять на оплату. В Канаду едут неудачники со всего мира в надежде поймать жар птицу, а попадают в кабалу кредитов, ипотеки и страховок.А на пенсии даже уехать из страны нельзя в тёплые края потому как пенсию перестанут платить. Поэтому сиди в Монреале и учи французский, а то на английском тебя там не поймут.Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать. Иначе будешь загибаться в приюте за дешевую пайку.


Мой уважаемый собеседник, прекрасно понимая, что Вы в советах других не нуждаетесь, всё-таки позволю себе дать один: никому не рассказывайте о жизни в странах, в которых "побывали", ваши рассказы вызывают, в лучшем случае, лишь легкое недоумение у тех кто там действительно был.

С ув.
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