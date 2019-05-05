З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...

Додано: Чет 09 тра, 2019 14:42

safonovstanislav написав: tar-ru написав: Сказал представитель самой богатой страны в Европе...

Дальше можете не продолжать Сказал представитель самой богатой страны в Европе...Дальше можете не продолжать

На самом деле, кредиты очень сильно взвинчивают цены. Пока была дешевая ипотека, цены на жилье в Украине были космические. Да и вообще, судя по проценту дорогих авто, по сравнению с Европой, Украина уж точно не отстаёт. В Украине просто разрыв между богатыми и бедными больше. Есть очень богатые, и толпа нищих. В Европе эта разница сглаживается налогами. Например, есть авто или дом, значит богатый, плати налог, содержи на пособии парочку нищих тунеядцев. В Украине же, иметь авто - это не роскошь, один раз накопил деньги, и можешь кататься хоть всю жизнь На самом деле, кредиты очень сильно взвинчивают цены. Пока была дешевая ипотека, цены на жилье в Украине были космические. Да и вообще, судя по проценту дорогих авто, по сравнению с Европой, Украина уж точно не отстаёт. В Украине просто разрыв между богатыми и бедными больше. Есть очень богатые, и толпа нищих. В Европе эта разница сглаживается налогами. Например, есть авто или дом, значит богатый, плати налог, содержи на пособии парочку нищих тунеядцев. В Украине же, иметь авто - это не роскошь, один раз накопил деньги, и можешь кататься хоть всю жизнь

Заметьте, банки рады давать кредиты только тем, кто в состоянии их обслуживать, поэтому государству выгодно иметь значительную прослойку среднего класса (основных потребителей, скажем) для поддержки экономики на должном уровне. Кредиты увеличивают спрос, и, при одинаковом предложении, цены естественно идут вверх. С автомобилями и другими товарами "народного потребления" так не происходит, так как кризис перепроизводства во всем мире, и предложений хоть отбавляй. Страны производители готовы кредитовать страны покупателей, лишь бы производство не падало. Это хорошо заметно на примере ЕС, где Германия и Франция являются основными производителями товаров, а также неразлучной парочки Китай - США, самого большого производителя и потребителя в мире.А по существу, появится в Киеве платежеспособный спрос на подземные парковки - начнут строить, только их будет не так много и совсем не дешево. Ну а пока большинство думает "Чё я, лох платить кому-то еще" - будут парковаться на тротуарах. И так везде, запрети эвакуацию и штрафы под дворник в любом отдельно взятом городе мира - получи заторы из-за припаркованных машин.