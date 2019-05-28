З 22 квітня в Києві почнуть евакуювати авто порушників...
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Ratatui написав: Потому, что денег у них просто нет они нищеброды...
Сказал представитель самой богатой страны в Европе... Дальше можете не продолжать
Сказать то больше нечего. Сидишь в бейсменте и думаешь где денег взять на оплату. В Канаду едут неудачники со всего мира в надежде поймать жар птицу, а попадают в кабалу кредитов, ипотеки и страховок.А на пенсии даже уехать из страны нельзя в тёплые края потому как пенсию перестанут платить. Поэтому сиди в Монреале и учи французский, а то на английском тебя там не поймут.Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать. Иначе будешь загибаться в приюте за дешевую пайку.
Мой уважаемый собеседник, прекрасно понимая, что Вы в советах других не нуждаетесь, всё-таки позволю себе дать один: никому не рассказывайте о жизни в странах, в которых "побывали", ваши рассказы вызывают, в лучшем случае, лишь легкое недоумение у тех кто там действительно был.
tar-ru написав:Сказал представитель самой богатой страны в Европе... Дальше можете не продолжать
На самом деле, кредиты очень сильно взвинчивают цены. Пока была дешевая ипотека, цены на жилье в Украине были космические. Да и вообще, судя по проценту дорогих авто, по сравнению с Европой, Украина уж точно не отстаёт. В Украине просто разрыв между богатыми и бедными больше. Есть очень богатые, и толпа нищих. В Европе эта разница сглаживается налогами. Например, есть авто или дом, значит богатый, плати налог, содержи на пособии парочку нищих тунеядцев. В Украине же, иметь авто - это не роскошь, один раз накопил деньги, и можешь кататься хоть всю жизнь
Заметьте, банки рады давать кредиты только тем, кто в состоянии их обслуживать, поэтому государству выгодно иметь значительную прослойку среднего класса (основных потребителей, скажем) для поддержки экономики на должном уровне. Кредиты увеличивают спрос, и, при одинаковом предложении, цены естественно идут вверх. С автомобилями и другими товарами "народного потребления" так не происходит, так как кризис перепроизводства во всем мире, и предложений хоть отбавляй. Страны производители готовы кредитовать страны покупателей, лишь бы производство не падало. Это хорошо заметно на примере ЕС, где Германия и Франция являются основными производителями товаров, а также неразлучной парочки Китай - США, самого большого производителя и потребителя в мире.
А по существу, появится в Киеве платежеспособный спрос на подземные парковки - начнут строить, только их будет не так много и совсем не дешево. Ну а пока большинство думает "Чё я, лох платить кому-то еще" - будут парковаться на тротуарах. И так везде, запрети эвакуацию и штрафы под дворник в любом отдельно взятом городе мира - получи заторы из-за припаркованных машин.
tar-ru написав: Ну а пока большинство думает "Чё я, лох платить кому-то еще" - будут парковаться на тротуарах. И так везде, запрети эвакуацию и штрафы под дворник в любом отдельно взятом городе мира - получи заторы из-за припаркованных машин.
В Европе поступают радикальнее. В том же Будапеште. Там и на тротуарах разрешили парковать и денежку стригут через паркомат по 40 грн в час за такую парковку. При этом город парализован пробками. Из трёх полос движения, две отданы под платную парковку, как и все тротуары. Зато денежку стригут. Хочется рыгануть от такой Европы
Ratatui написав:Готовься провести счастливую старость в доме престарелых если конечно нашкрябаешь на пенсию чтобы её этому дому отдать.
А чем плохи дома престарелых? Природа, свежий воздух, питание, настольные игры, в обществе других людей. Это лучше, чем умирать в одиночестве в своей квартире, забытый всем миром. Имхо, это реально счастливая старость
Что, очередное обострение на фоне абстинентного синдрома? Или машину с тротуара эвакуировали и решили мертвяк поднять? Может тогда есть что добавить по теме?
Злишься бедолага, значит совсем туго сиротке. Держись учи французский! Ой пардон наверное лучше китайский или филипинский, но и про индусов не забывай. Ты кстати в подвале у богатых китайцев или индусов живешь?