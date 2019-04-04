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Вже третій суд став на бік
Коломойського у справі...

Вже третій суд став на бік Коломойського у справі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:34

Вже третій суд став на бік Коломойського у справі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Вже третій суд став на бік Коломойського у справі Приватбанку.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:35

Да уж чет там Гонтарева с "Гарантом" накосячили крепко если уж 3-й суд ... Почему с "Гарантом" ? Без него не обошлось, уж шибко глобальный вопрос реально влияющий на безопасность финансового сектора страны и не только.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:38

Re: Вже третій суд став на бік Коломойського у справі...

И заметьте, президентом до инаугурации остается Порошенко, и именно Порошенко объявлял что он успешно провел реформы в судебной системе ))
Также не маловажно что за 5 лет правления Порошенко нет ни одного обвинительного решения судов против Коломойского одно бла-бла какой Коломойский плохой.
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:46

Re: Вже третій суд став на бік Коломойського у справі...

При всей риторике шоколадного в сторону Зе, по факту имеем, что именно Петро 1 является марионеткой Бени, которому Беня засунул в оппу руку, вертит им как хочет и Петро выполняет все его указания :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:49

Re: Вже третій суд став на бік Коломойського у справі...

  bublik_ltd написав:И заметьте, президентом до инаугурации остается Порошенко, и именно Порошенко объявлял что он успешно провел реформы в судебной системе ))


Ну хотелось бы заметить, что не факт что это суды мутят, вполне допускаю что накосячил именно НБУ, а может и сознательно накосячил, а суды как раз по закону принимали решение. В общем где тут собака порылась можно только гадать, но то что Порошенко в теме к гадалке не ходи. А то как почитаешь новости так по Коломойскому уголовный кодекс плачет и это таки так, вопрос почему наши правоохранители бездействуют ? ;) Ответ очевиден "Бабло побеждает зло" :)
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