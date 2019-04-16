зростання тарифів пов'язане зі зростанням цін на газ для всіх категорій споживачів з 1 травня 2019 року.
Дивися повний текст З 1 травня киян очікує подорожчання гарячої води і тепла.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 10:32
З 1 травня киян очікує подорожчання гарячої води і тепла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 травня киян очікує подорожчання гарячої води і тепла.
Додано: Пон 22 кві, 2019 10:32
1 167,04 гривен/Гкал
1 168,6 гривен/Гкал
1 169,06 гривен/Гкал.
Разница просто огромнейшая. Не могли к одной цифре всех привести
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