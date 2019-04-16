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З 1 травня киян очікує
подорожчання гарячої води і тепла

З 1 травня киян очікує подорожчання гарячої води і тепла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 10:32

З 1 травня киян очікує подорожчання гарячої води і тепла

Пропонуємо до обговорення:
зростання тарифів пов'язане зі зростанням цін на газ для всіх категорій споживачів з 1 травня 2019 року.

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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 10:32

1 167,04 гривен/Гкал
1 168,6 гривен/Гкал
1 169,06 гривен/Гкал.
Разница просто огромнейшая. Не могли к одной цифре всех привести
p_a_l
 
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