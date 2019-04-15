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Кличко повідомив, чи буде
влітку масове відключення води

Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 10:33

Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води

Пропонуємо до обговорення:
Столиця цього літа не переживатиме такого довготривалого відключення гарячого водопостачання, як це було у 2018 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 10:33

но столичная власть вернула “Киевэнерго” в собственность общины.
Общины кого, ахметова?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:22

Какое такое отключение? Выборы на носу!
А вот в следующем году наивных киевлян традиционно поимеют по самые булки
antey1969
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