Столиця цього літа не переживатиме такого довготривалого відключення гарячого водопостачання, як це було у 2018 році.
Дивися повний текст Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 10:33
Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води
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Дивися повний текст Кличко повідомив, чи буде влітку масове відключення води.
Додано: Пон 22 кві, 2019 10:33
но столичная власть вернула “Киевэнерго” в собственность общины.
Общины кого, ахметова?
Додано: Пон 22 кві, 2019 11:22
Какое такое отключение? Выборы на носу!
А вот в следующем году наивных киевлян традиционно поимеют по самые булки
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