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Безкоштовно, але з незручностями:
як потрапити до лікаря...

Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:07

Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі майже 16 млн українців ще не підписали договори з сімейними лікарями чи педіатрами.

Дивися повний текст Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:07

В соответствии с основным законом Украины - Конституцией оказание медицинской помощи всем гражданам Украины бесплатна И НЕ ТРЕБУЕТ КАКИХ ЛИБО ДЕКЛАРАЦИЙ ЛИБО ДРУГИХ КАКИХ-ЛИБО ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ДРУГОГО ЧЕГО-НИБУДЬ.
Принуждение к подписанию декларации или неоказание медицинской помощи является ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ПРОТИВОЗАКОННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ!!! ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧУЩИЕ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ - КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ!!
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:09

Заставить подписывать декларацию с одним врачом могут только преступники!!!!!!!!!!!!!!
slava19751975
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