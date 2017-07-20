Наразі майже 16 млн українців ще не підписали договори з сімейними лікарями чи педіатрами.
Дивися повний текст Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 11:07
Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації.
Додано: Пон 22 кві, 2019 11:07
В соответствии с основным законом Украины - Конституцией оказание медицинской помощи всем гражданам Украины бесплатна И НЕ ТРЕБУЕТ КАКИХ ЛИБО ДЕКЛАРАЦИЙ ЛИБО ДРУГИХ КАКИХ-ЛИБО ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ДРУГОГО ЧЕГО-НИБУДЬ.
Принуждение к подписанию декларации или неоказание медицинской помощи является ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И ПРОТИВОЗАКОННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ!!! ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОБЯЗАНО НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧУЩИЕ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ - КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ!!
Додано: Пон 22 кві, 2019 11:09
Заставить подписывать декларацию с одним врачом могут только преступники!!!!!!!!!!!!!!
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