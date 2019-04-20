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Українці не повинні знову
заплатити за «Приватбанк» –...

Українці не повинні знову заплатити за «Приватбанк» –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 11:13

Українці не повинні знову заплатити за «Приватбанк» –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Українці не повинні знову заплатити за «Приватбанк» – заступник голови Ради НБУ.
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Придется. Сливайте гривну!
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