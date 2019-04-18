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Екс-власники вивели $5,5 млрд з ПриватБанку через Кіпр
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Додано: Пон 22 кві, 2019 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов змогли вивести з нього $5,5 млрд через філію банку на Кіпрі.
Дивися повний текст Екс-власники вивели $5,5 млрд з ПриватБанку через Кіпр
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Додано: Пон 22 кві, 2019 13:23
Чиновники не обнаружили, что Кипр - другая страна)
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ruslan2019
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Додано: Пон 22 кві, 2019 14:34
ruslan2019 написав:
Чиновники не обнаружили, что Кипр - другая страна)
Так вони ж мастера документи робити на вивід грошей.
Як проконтролювати на виглад законний вивід коштів?
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