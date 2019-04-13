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Сім кроків, що очікує бізнес
від нового президента -...

Сім кроків, що очікує бізнес від нового президента -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:25

Сім кроків, що очікує бізнес від нового президента -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація.

Дивися повний текст Сім кроків, що очікує бізнес від нового президента - Бізнес Асоціація.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:25

3 шага которые реально ждут предприниматели
1. Налог на выведеный капитал
2. Увеличение лимита оборота по ФОПам
3. Снижение ндс хотя бы на 5%, в идеале отмена
bagchart
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:43

Вот как это прокомментировпл журналист В.Бойко:
«Європейська бізнес асоціація» звернулась до новообраного президента Зеленського з пропозицією не розслідувати розкрадання коштів в «Укроборонпромі», сприяти продажу кримінальних справ правоохоронними органами, визнати нормальною практику позасудових затримань і припинити розслідування корупційних злочинів. Іншими словами, асоціація пропонує «підтримати НАБУ».

Здається, виконавчий директор цієї асоціації Анна Дерев’янко, яка підписала відозву до Зеленського, остаточно «поїхала дахом» – власне, Зеленський і став президентом не в останню чергу завдяки скандалу навколо розкрадання Ситником, Углавою та Свинарчуком-молодшим коштів «Укроборонпрому». І якщо він зараз замість того, щоби ініціювати притягнення Ситника до кримінальної відповідальності, стане «підтримувати НАБУ», то дуже скоро повторить шлях навіть не Порошенка, а Януковича.
newminer7950
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 14:10

Свинарчуків у СІЗО і хай там їм невідомі відрубають руки (а можна і на волі), і так буде з кожним. Лише такий розвиток змінить наше майбутнє.
Rainbow
 
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